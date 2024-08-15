В Шотландии готовится массовый отстрел оленей для спасения лесов

Шотландские охотники получат бонусные выплаты за отстрел определенных оленей, чтобы сдержать стремительно растущее поголовье этих животных, подпитывающее «кризис утраты природы». Источник: The Telegraph.

В рамках новой пилотной программы, объявленной властями Альбы, будут осуществляться выплаты в размере 70 фунтов стерлингов (около 8 тыс. руб.) за самку благородного оленя или косули в возрасте от одного года и 35 фунтов стерлингов (около 5 тыс. руб.) за оленят мужского или женского пола.

Эти суммы будут выдаваться за отстрел животных сверх согласованных цифр в двух районах Шотландии, где рост поголовья оленей особенно проблематичен: на участке площадью 960 км2 к северу от Глазго и на территории площадью 525 км2 в районе озера Лох-Несс.

Численность оленей в шотландских землях резко возросла за последние полвека на фоне отсутствия естественных хищников. Их обвиняют в срыве усилий по восстановлению лесных массивов путем объедания молодых деревьев.

Олени также наносят ущерб коммерческому лесному хозяйству и сельскохозяйственным культурам, становясь все более значимой опасностью для автомобилистов.

Лишние парнокопытные

Программа стимулирования отстрела запущена шотландским правительственным агентством NatureScot, ответственным за охрану природы, в знак признания того факта, что большую часть выбраковки оленей местные землевладельцы ранее осуществляли за свой счет.

По оценкам, для достижения «амбициозной, но необходимой цели» необходимо в течение нескольких лет нарастить общенациональный отстрел на 25%, т.е. на 50 000 оленей всех «шотландских» видов в год.

«Нам известно, что Шотландия сталкивается с кризисом утраты природы», – заявил Джим Фэрли, министр сельского хозяйства Альбы. «Неустойчивая численность оленей усугубляет проблему, поскольку большие популяции продолжают наносить ущерб местной растительной жизни».

«Устойчивое управление поголовьем оленей является важной частью этого. Однако мы знаем, что 80% контроля за численностью оленей осуществляется частным сектором, обеспечивающим финансирование отстрела парнокопытных».

«Наша инновационная пилотная схема предоставит дополнительную поддержку тем, кто усердно работает на местах, чтобы справиться с высокой численностью оленей в определенных районах. Это поможет сбалансировать их поголовье с остальной природой, чтобы наши леса, торфяники и другие места обитания могли восстановиться и процветать».

Расширение лесных площадей в Шотландии рассматривается как жизненно необходимое средство борьбы с изменением климата и утратой биоразнообразия, однако многочисленные олени до сих пор мешали попыткам выращивать новые деревья.

«Британская ассоциация охоты и охраны природы» (BASC) приветствовала новую схему властей, отметив, что она уже много лет призывала к выплате бонусов за оленей.

Чтобы претендовать на выплаты в проекте по отстрелу, стартующем осенью, охотникам придется фотографировать туши и загружать эти фото через специальное приложение. У властей есть надежда, что туши отстреленных оленей войдут в продуктовую корзину шотландцев, для чего проводится общественная кампании по повышению популярности оленины.

Питер Кларк, руководитель BASC в Шотландии, сообщил: «Стимулирование [отстрела] является ключом к процессу, и, хотя это шаг в правильном направлении, для достижения эффективного контроля за оленьей популяцией требуется дополнительная государственная финансовая поддержка».

«BASC ясно давала понять, что интегрированное в сообщество управление поголовьем оленей на государственных землях должно быть частью планов правительства. Члены нашей ассоциации готовы сыграть свою роль в этом процессе, но необходима большая ясность и детальный план по контролю за оленями на землях государства».