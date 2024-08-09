В интернете появилось видео, на котором зафиксированы последствия ракетного удара по предполагаемому командному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видеоматериал, сделанный с помощью коптера с тепловизором, показывает, как пламя вспыхивает из-под земли на месте, где ранее находился заглублённый командный пункт артиллерийского реактивного полка в Малиновке.

По информации от различных источников, объект был атакован ракетами “Искандер”, которые являются частью арсенала российской армии. Сообщается, что в момент атаки в штабе могли находиться высокопоставленные украинские офицеры, включая заместителей начальника Генштаба ВСУ Владимира Горбатюка, Михаила Драпатого и Андрея Гнатова, а также командующего Национальной гвардией Александра Пивненко.

Эти офицеры, по предварительным данным, играли ключевую роль в командовании украинской атакой на Курскую область. Несмотря на широкое распространение сообщений о возможной гибели этих командиров, официального подтверждения данной информации на данный момент не существует.