Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу! Мошенники не дремлют и используют арест Павла Дурова, создателя Telegram, для своих грязных делишек. Они создают фальшивые сайты, которые выглядят как официальные ресурсы поддержки Дурова или криптовалюты Toncoin.

Не попадитесь на эту удочку! Если вы привяжете свой криптокошелек к такому сайту, мошенники могут украсть все ваши деньги. Они используют специальные программы, которые автоматически выводят средства с кошельков.

Будьте бдительны! Особенно сейчас, когда вокруг Telegram столько неопределенности. Мошенники активизировались и запустили масштабные рекламные кампании, чтобы заманить вас в свои ловушки.

Не доверяйте никаким сайтам, которые обещают поддержку Дурова или используют его имя для привлечения внимания. Всегда проверяйте адрес сайта и не вводите свои личные данные на подозрительных ресурсах.

Помните: ваша безопасность в ваших руках! Не дайте мошенникам воспользоваться ситуацией и украсть ваши деньги.