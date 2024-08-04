В Телеграм-канале военного корреспондента Александра Сладкова была опубликована видеозапись момента поражения украинского дрона, именуемого «Бабой-ягой», в зоне проведения спецоперации. Вражеский беспилотный аппарат был обезврежен российским снайпером. По информации военкора, вражеский беспилотник был сбит в Донецкой Народной Республике, в районе населенного пункта Красногоровка.

Российские военнослужащие Пятой бригады 1-го армейского корпуса во время ночного патрулирования заметили в небе вражеский объект. Для ликвидации дрона противника наши ребята не задействовали средства противовоздушной обороны. Беспилотник противника точным попаданием был сбит российским снайпером. Боец ВС РФ сделал несколько выстрелов, и одна из пуль попала точно в цель. Вражеский дрон упал на землю.

Украинский беспилотник «Баба-яга» – это модернизированный сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616. Данное название дрон получил из-за своего большого размера и характерного громкого звука.