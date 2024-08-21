В ночь на 21 августа над Подольском были уничтожены три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Видеозапись уничтожения одного из дронов опубликовал телеграм-канал SHOT.

По информации канала, первые взрывы в небе произошли около 2:50 утра. Жители микрорайона Климовск сообщили о минимум двух громких взрывах, которые вызвали вибрации стекол в домах и сработку сигнализаций на автомобилях. Еще несколько взрывов прозвучали около 3:10, указывая на продолжающуюся работу систем ПВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил активность противовоздушной обороны в Подмосковье. Согласно его сообщениям, в результате перехвата беспилотников серьезных последствий на земле не последовало и пострадавших нет.