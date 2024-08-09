Липецкая область оказалась под массированным ударом дронов Вооружённых сил Украины в ночь на 9 августа. Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых видны световые вспышки и слышны звуки взрывов, вызванные атакой. За кадром голос девушки, ставшей очевидицей, говорит, что нужно срочно уходить. Сообщается, что в результате инцидента пострадали шесть человек.

Атака, по предварительной информации, привела к возгоранию на военном аэродроме, а также детонации взрывоопасных объектов на территории региона. В связи с опасностью в Липецком муниципальном округе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, и жителей некоторых населённых пунктов пришлось эвакуировать. По данным властей, эвакуация затронула 416 домовладений.

В то же время в регионе стали распространяться фейковые сообщения с призывами к жителям покинуть город, что усугубило панику среди населения. В регионе продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и поддержанию порядка. Власти призывают реагировать только на официальные сообщения, не поддаваясь паническим настроениям.