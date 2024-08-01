В украинском небе был замечен американский истребитель F-16, о чем сообщает телеграм-канал “Думская”. Фотография самолета без опознавательных знаков была опубликована телеграм-каналом OdessaDumskayaNet. В комментарии к снимку указано, что это первые истребители F-16, уже прибывшие на Украину. Однако точное местоположение съемки не уточняется.

Также в среду в украинских социальных сетях появилась фотография макета F-16 Fighting Falcon в натуральную величину. Деревянный самолет используется как обманная цель для дезинформации российских операторов разведывательных беспилотников.

В последние месяцы украинские авиабазы, готовившиеся принять западные F-16, подвергались постоянным атакам со стороны Вооруженных сил России. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о вознаграждении в 15 миллионов рублей за первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16, предложенное компанией ФОРЭС.

О том, что F-16 были замечены в небе над Одесской областью, одним из первых сообщил военный корреспондент Котенок.

На опубликованных фото и видео видно, как самолет без опознавательных знаков летит в небе, что вызывает интерес и вопросы о текущем положении дел и возможных последствиях для региона.