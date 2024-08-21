В Ростове-на-Дону 26-летний мужчина обратился к докторам, жалуясь на усталость, тошноту, боли в животе и значительное снижение веса — за короткий срок он потерял 5 килограммов. Врачи, предполагая наличие онкологии, направили его на тщательное медицинское обследование.

Диагностика, включая УЗИ, выявила в брюшной полости новообразование диаметром свыше десяти сантиметров, что изначально было интерпретировано как «злокачественное новообразование кишечника». Однако дальнейшее обследование принесло неожиданный результат.

Медики обнаружили у пациента перекрестную поясничную дистопию левой почки справа — редкое врожденное заболевание, когда одна из почек располагается не на своём месте. Это состояние может вызывать боли в пояснице и животе, нарушения в работе пищеварительной системы и болезненное мочеиспускание. Патология может стать причиной таких заболеваний, как мочекаменная болезнь, пиелонефрит и гидронефроз.

На данный момент за здоровьем мужчины наблюдает уролог, и лечение будет начато только в случае развития осложнений, связанных с этим заболеванием.