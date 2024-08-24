Человеческое тело имеет свои собственные механизмы для удаления токсинов, но с учётом загрязнённой окружающей среды и разнообразных вредных веществ, дополнительная помощь может быть полезной. Специалисты считают, что для улучшения процесса детоксикации следует обратить внимание на питание и потребление воды.

Юлия Лагутенкова из Роспотребнадзора предложила 10 продуктов, которые могут помочь организму в очистке. Вот эти продукты:

Артишок

Артишок стимулирует работу печени и желчеотделение, что важно для детоксикации. Высокое содержание антиоксидантов защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов.

Яблоки

Яблоки полезны для детоксикации благодаря содержанию пектина, который помогает выводить тяжёлые металлы и токсины. Их сок помогает восстановлению после вирусных инфекций и борется с кишечными паразитами.

Капуста

Капуста обладает противовоспалительными свойствами и способствует здоровью кишечника. Молочная кислота, содержащаяся в капусте, нормализует работу толстого кишечника и защищает от токсинов.

Свекла

Этот корнеплод поддерживает работу печени, которая отвечает за вывод токсинов. Свекла, как и яблоки, содержит пектин и рекомендуется употреблять её в разных видах: вареной, запеченной или тушеной.

Сельдерей

Сельдерей очищает кровь и помогает избавиться от мочевой кислоты в суставах. Он также стимулирует работу щитовидной железы и улучшает функцию почек. Этот низкокалорийный продукт можно добавлять в салаты, смузи или соки.

Репчатый лук

Лук содержит антиоксиданты и серосодержащие соединения, которые способствуют детоксикации организма и укрепляют иммунитет. Он также помогает улучшить пищеварение.

Имбирь

Имбирь содержит антиоксиданты и улучшает обмен веществ. Он помогает снизить воспаление и обладает противовирусными свойствами. Сочетайте его с лимоном и медом для усиления иммунитета.

Чеснок

Чеснок содержит аллицин, который помогает выведению токсинов и поддерживает иммунную систему. Он также очищает дыхательные пути и помогает избавиться от никотина.

Лимон

Лимон помогает восстановить pH-баланс и активизировать работу печени. Его сок улучшает пищеварение и метаболизм, а витамин С укрепляет сосуды и защищает клетки.

Морковь

Морковь поддерживает иммунную систему и повышает уровень энергии. Она очищает кровь и помогает при авитаминозе и малокровии.

Вода

Регулярное потребление чистой воды крайне важно для выведения токсинов и поддержания здоровья. Диетологи рекомендуют пить от 1,5 до 2 литров воды в день для оптимальной гидратации.

Эти продукты помогут организму эффективнее справляться с накопившимися токсинами и поддерживать общее здоровье.