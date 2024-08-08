Бытовая ссора в Подмосковье закончилась попыткой убийства. В порыве гнева 36-летний Максим Ионов облил свою возлюбленную жидкостью для розжига мангалов и поджег ее. Подробности происшествия сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Житель подмосковного Лосино-Петровского поссорился со своей сожительницей на бытовой почве. Однако вскоре конфликт перерос в попытку убийства. Находясь в состоянии наркотического опьянения, агрессор взял жидкость для розжига углей, чтобы облить ее и поджечь. В результате пламя распространилось сначала на волосы, а затем на лицо и тело.

Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали, что у девушки обгорело около 40% кожи тела. Также есть подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Прибывшие на место трагедии сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента. В отношении Ионова был составлен протокол за употребление наркотических средств.