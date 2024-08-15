45-летняя педагог из Петербурга хотела родить ребенка от своего ученика. Она связывалась со школьником в мессенджере Telegram, настаивая, чтобы он сдал биоматериал для оплодотворения. В итоге чрезмерная навязчивость учительницы стала основанием для возбуждения уголовного дела.

Женщина весьма настойчиво добивалась юноши, она не только писала ему в Сети, но и приходила домой. Она пыталась убедить молодого человека стать донором, так как намеревалась стать матерью.

На эти странные визиты и не менее странные сообщения обратил внимание отец ученика, который и связался с полицией. Выяснилось, что действия педагога подпадают под статью о развратных действиях, по которой и возбудили дело.

“Ей показалось, что мой сын якобы в нее влюблен. Написывала ему в Telegram, на электронную почту. Признавалась в любви. Хотела, чтобы он стал донором половых клеток, потому что очень хотела родить. Считала его самым достойным кандидатом”, – говорится в заявлении отца мальчика в правоохранительные органы.

Ранее в Башкирии 18-летняя студентка была уличена в таком же правонарушении. Она делилась своими интимными фото с третьеклассником, пока мать мальчика не заметила и не пресекла переписку.