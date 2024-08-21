В Одесской области Украины в среду прогремели взрывы.

В это время по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины действовала воздушная тревога. Согласно сообщениям местного информационного издания “Страна” в Telegram, инциденты произошли в нескольких районах региона. Атака осуществлялась на юг области.

Подробности и возможные последствия этих взрывов на данный момент уточняются. Какие именно объекты стали целью ударов российских военных, пока неизвестно.

В тот же период тревога также была объявлена в Сумской области, которая после начала операции ВСУ под Курском постоянно находится под ударом.

ВС РФ регулярно атакуют тыловые районы Украины. Удары наносятся только по военным, энергетическим и промышленным объектам