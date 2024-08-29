В Одесской области на юге Украины прогремели взрывы, сообщило украинское издание “Новости. Live”. Пока что подробностей о происшествии нет, и официальные власти еще не дали комментариев по этому поводу.

За несколько минут до взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога. Тревога также была объявлена в ряде других областей Украины, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Черниговскую и Черкасскую.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. В Черкассах также была зафиксирована серия взрывов, после которых власти сообщили о пожаре на одном из предприятий, однако точное местоположение и подробности инцидента пока не уточняются.

Ситуация продолжает развиваться, и местные жители находятся в ожидании официальной информации. Воздушные тревоги и взрывы, охватившие сразу несколько регионов, стали серьезным поводом для беспокойства.

Напомним, два дня назад удар ВС РФ пришелся в подстанцию, расположенную в поселке Усатово под Одессой. В настоящий момент регион страдает от экстренных и плановых отключений света, которые могут продолжаться по 12-14 часов в сутки.