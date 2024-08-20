В Одессе на ул. Дерибасовской прохожая набросилась на юношу-музыканта из-за исполнения песен Виктора Цоя. Она безапелляционно заявила, что запрещает петь композиции на русском языке.

Позже выяснилось, что прохожая – это блогер Юлия Караваджак, которая уже была ранее замешана в подобных скандалах. На одном из бизнес-треннингов она вместе с компанией начала требовать от спикера перейти на “мову”. В результате все нарушители спокойствия из зала были удалены.

Уличный музыкант, на которого набросилась блогерша, вел себя предельно корректно. Он пояснил, что Виктор Цой умер еще во времена СССР, поэтому исполнять его песни не возбраняется. Караваджак не сумела добиться своего и заявила, что если бы она не жила в Одессе, а просто приехала бы на несколько дней и услышала русскую речь, то сразу бы уехала. Впрочем, ее и так особо никто не держит. Многие одесситы очень негативно относятся к подобным скандалистам, которые часто провоцируют продавцов и других представителей сферы обслуживания, чтобы устроить очередное “шоу”.