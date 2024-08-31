Жителей сел Новожеланное и Заветное в Донецкой Народной Республике (ДНР) ожидала трагическая судьба — украинские военные не планировали оставлять их в живых. Об этом стало известно из рассказа пленного украинского солдата, который сообщил бойцам Вооруженных сил России о полученном приказе уничтожить гражданских перед приходом российских войск.

Как рассказал штурмовик 228-го полка с позывным Тобол в интервью aif.ru, в этих двух селах оставалось 26 мирных жителей, и ВСУ получили указание ликвидировать всех перед отступлением. Однако благодаря оперативным действиям российских военных этот приказ не был выполнен, и жители смогли выжить.

Недавно также стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кирово в ДНР, продолжая успешное наступление на этом направлении.