В ночь на 3 августа Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, было уничтожено 36 дронов над Ростовской областью. Это составило почти половину от общего количества сбитых дронов. Всего их оказалось 75, поэтому можно говорить об одной из самых массированных атак ВСУ на территорию России.

Атаки зафиксированы и в других регионах: 8 БПЛА были сбиты над Курской областью, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, и по одному над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Информация о происшествии также была подтверждена губернатором Ростовской области Василием Голубевым, который сообщил о работе средств ПВО и уточнил, что три дрона были сбиты на севере региона. Кроме того, ночью произошли пожары на складах в Морозовском и Каменском районах, вероятно, в результате дроновых атак.

Еще о трех сбитых дронах сообщили из Рязанской области.