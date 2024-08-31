Хирурги из МНИОИ имени Герцена провели уникальную операцию, удалив пациентке пять органов. Первоначально врачи подозревали у женщины обычный аппендицит, однако после более тщательного обследования диагноз изменился на редкое заболевание — псевдомиксому брюшной полости, вызванное муцинозом аппендикса.

Врач Сергей Полуэктов рассказал в телеграм-канале НМИЦ радиологии Минздрава РФ, что пациентка обратилась с жалобами на боль в животе, и первоначально врачи думали, что у нее аппендицит. Однако после детального обследования выяснилось, что у женщины развилось редкое состояние, при котором муцин, особый вид слизи, накапливается в брюшной полости, сдавливая и проникая в соседние органы, включая печень.

В ходе сложной операции хирурги удалили пораженные участки печени, часть брюшины, купол диафрагмы, матку с придатками и сальником, а также желчный пузырь и селезенку. Важно отметить, что прямая кишка была сохранена, что имеет ключевое значение для дальнейшего качества жизни пациентки.

Операция прошла успешно, и пациентка сейчас находится под наблюдением врачей. Ожидается, что вскоре она сможет вернуться к обычной жизни.