Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования инцидента, произошедшего на территории храма в Москве. Речь идет о ситуации, когда дети мигрантов забросали камнями мальчика и девочку. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 27 августа на территории храма Серафима Саровского в районе Кунцево. По информации СМИ, дети мигрантов начали оскорблять двух детей, катавшихся на самокатах, а затем перешли к агрессивным действиям и стали бросать в них камни.

Следственный комитет Москвы уже возбудил уголовное дело по статье “Хулиганство” и приступил к выяснению всех деталей происшествия. Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве, Андрею Стрижову, предоставить полный доклад о том, какие обстоятельства были установлены в ходе расследования.

Этот случай привлек внимание общественности и подчеркивает необходимость тщательного расследования, чтобы установить все обстоятельства и принять соответствующие меры.