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На сотрудников Azienda Trasporti Milanesi (Atm) в метро нападают достаточно регулярно. Так 17 августа на станции «Лима» мужчина (по описанию пожилой) ударил работника метро, предварительно оскорбив его, когда транспортная карта у этого пассажира не сработала. А в ночь с 23 на 24 августа на станции «Бишелье» мужчина пытался выяснить расписание ближайших автобусов, а когда ему ответили, что поздно и автобусы уже не ходят, он швырнул в дежурного три стеклянные бутылки. Источник: Milano Today.

Нападения на сотрудников муниципального транспорта в Милане год от года растут (кроме ковидных лет, по понятным причинам). Начиная с 219 нападений в 2010-м их число достигло 1427 в 2022 году (включая оскорбления). Штатный персонал охранников Atm, которых сейчас 152, явно недостаточно, в т. ч. и потому, что у них немного другие задачи, чем обеспечение безопасности работников.

В связи с этим городские политики обсуждают нововведение: части работников миланского метрополитена после специальной подготовки будет присвоен статус административной полиции, отличающейся от государственной полиции своими опознавательными знаками.

В Милане работники метрополитена станут полицейскими

Сами себе полиция

Возможность изменения статуса сотрудников Atm до полицейских, как предлагается, будет касается всего персонала (включая машинистов и операторов станций метро). Эту инициативу продвигают лидеры итальянских левых партий d’Azione и Italia Viva. В случае одобрения этого нововведения городскому совету Милана придется вынести на обсуждение вопрос безопасности работников Atm и изучить способы введения административной полиции в поездах и на станциях метро.

Пока неизвестно, поддержит ли инициативу с административной полицией левоцентристское большинство, поддерживающее миланского мэра Джузеппе Сала. Однако лидер правой партии Fratelli d’Italia уже заявил о своей поддержке этой идее. В частности, Риккардо Труппо сообщил: «Наконец-то случился акт здравого смысла, позволяющий сделать больше для безопасности граждан и персонала Atm».

В случае введения административной полиции на общественном транспорте Милана ее инспекторы получат удостоверение и ленту, подтверждающие их квалификацию. И если на таких сотрудников Atm кто-либо из пассажиров посмеет напасть или хотя бы угрожать, то к нему будут применяться нормы уголовного кодекса Италии в части «нападение на полицейского при исполнении», караемые особенного жестко.