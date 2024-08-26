В Милане работники метрополитена станут полицейскими

На сотрудников Azienda Trasporti Milanesi (Atm) в метро нападают достаточно регулярно. Так 17 августа на станции «Лима» мужчина (по описанию пожилой) ударил работника метро, предварительно оскорбив его, когда транспортная карта у этого пассажира не сработала. А в ночь с 23 на 24 августа на станции «Бишелье» мужчина пытался выяснить расписание ближайших автобусов, а когда ему ответили, что поздно и автобусы уже не ходят, он швырнул в дежурного три стеклянные бутылки. Источник: Milano Today.

Нападения на сотрудников муниципального транспорта в Милане год от года растут (кроме ковидных лет, по понятным причинам). Начиная с 219 нападений в 2010-м их число достигло 1427 в 2022 году (включая оскорбления). Штатный персонал охранников Atm, которых сейчас 152, явно недостаточно, в т. ч. и потому, что у них немного другие задачи, чем обеспечение безопасности работников.

В связи с этим городские политики обсуждают нововведение: части работников миланского метрополитена после специальной подготовки будет присвоен статус административной полиции, отличающейся от государственной полиции своими опознавательными знаками.

Сами себе полиция

Возможность изменения статуса сотрудников Atm до полицейских, как предлагается, будет касается всего персонала (включая машинистов и операторов станций метро). Эту инициативу продвигают лидеры итальянских левых партий d’Azione и Italia Viva. В случае одобрения этого нововведения городскому совету Милана придется вынести на обсуждение вопрос безопасности работников Atm и изучить способы введения административной полиции в поездах и на станциях метро.

Пока неизвестно, поддержит ли инициативу с административной полицией левоцентристское большинство, поддерживающее миланского мэра Джузеппе Сала. Однако лидер правой партии Fratelli d’Italia уже заявил о своей поддержке этой идее. В частности, Риккардо Труппо сообщил: «Наконец-то случился акт здравого смысла, позволяющий сделать больше для безопасности граждан и персонала Atm».

В случае введения административной полиции на общественном транспорте Милана ее инспекторы получат удостоверение и ленту, подтверждающие их квалификацию. И если на таких сотрудников Atm кто-либо из пассажиров посмеет напасть или хотя бы угрожать, то к нему будут применяться нормы уголовного кодекса Италии в части «нападение на полицейского при исполнении», караемые особенного жестко.