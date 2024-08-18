Москва обеспокоена возможной подготовкой Киева к нападению на Курскую атомную электростанцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эта заявление было сделано в недавнем комментарии, распространенном пресс-службой ведомства.

Захарова обратилась к международному сообществу, включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), с призывом осудить подготовку Украины к действиям, которые могут спровоцировать катастрофу на ядерном объекте в России. По её словам, такие действия могут привести к значительной техногенной катастрофе, опасной для всей Европы.

Дипломат подчеркнула, что угроза, исходящая от того, что она назвала «неонацистским киевским режимом», представляет серьезную опасность для европейского континента. Она призвала к совместным усилиям международного сообщества, чтобы предотвратить возможные террористические действия со стороны Украины.

Министерство обороны РФ также выразило серьезную озабоченность в связи с этой информацией. По их данным, возможная цель Украины — обвинить Россию в самообстреле атомной станции, что могло бы стать предлогом для атак на украинские ядерные объекты. В ведомстве предупредили, что в случае осуществления таких планов Россия предпримет жесткие ответные военные меры.