В Липецке произошел необычный и опасный инцидент, который чуть не закончился трагедией. 32-летний местный житель решил спрыгнуть с крыши девятиэтажного здания в 15 микрорайоне города, действуя по необдуманному пари. Во время падения мужчина ухватился за деревья, что спасло его от возможной смерти. После этого его пришлось спасать специалистам.

Спор мужчина выиграл, однако теперь ему придется некоторое время провести в больнице. Врачи диагностировали у него сочетанную травму, сотрясение мозга, ушибы груди и спины, а также рваную рану бедра. Тем не менее, он смог самостоятельно спуститься на землю по лестнице, которую приготовили спасатели.

Сейчас специалисты уточняют все обстоятельства происшествия. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали произошедшего.