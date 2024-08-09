В Челябинске, на улице Хохрякова в Тракторозаводском районе, произошел ужасающий инцидент. В квартире одного из домов были обнаружены тела двух девушек. Об этом сообщает информационный портал Ura.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Трагедия вскрылась, когда арендодатель, у которой девушки жили уже несколько лет, не смогла связаться с ними. Приехав проверить квартиранток, она сперва звонила в дверь, но когда никто не открыл, сделала это самостоятельно. В квартире она нашла обеих девушек с пакетами на голове.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, исследуя все возможные версии произошедшего. Уже установлено, что в пакетах был клей. Не исключено, что обе девушки были токсикоманками и стремились получить так называемый “дешевый кайф”. Однако рассматриваются и другие предположения.