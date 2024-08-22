Новейший FPV-дрон “Князь Вандал Новогородский” (“КВН”) успешно уничтожил технику Вооруженных сил Украины, используемую под эгидой НАТО, на сумму почти один миллиард долларов. Об этом сообщил политолог и один из создателей дрона Алексей Чадаев через свой Телеграм-канал.

По его словам, уничтоженная в Курской области техника стоила настолько много, что, по его шутливому признанию, он чувствует себя “долларовым миллиардером”. Чадаев также отметил, что видеоматериалы, полученные от дрона, оказались настолько впечатляющими, что их количество значительно превысило то, что попало в сеть, хотя публично они пока не демонстрируются.

“Князь Вандал Новогородский” был впервые задействован 13 августа. Дрон разработан новгородским научно-производственным центром “Ушкуйник”. В основу его работы положена передовая технология связи, устойчивая к средствам радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему эффективно противостоять современным средствам обороны и точно определять даже замаскированные объекты.