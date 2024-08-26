Российские силы ликвидировали украинскую разведывательную группу из трех человек в районе села Нижняя Паровая, расположенного в Курской области. Об этом сообщил представитель силовых структур России в интервью РИА Новости, подтвердив, что с места событий была передана видеозапись.

По словам источника, уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины. Ранее неоднократно поступала информация о ликвидации украинских разведывательных и диверсионных отрядов различной численности российскими военными в этом регионе.

6 августа украинские подразделения попытались наступать на Курскую область, стремясь захватить территорию, однако их атака была успешно отражена. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что операция в регионе приведет к полному разгрому противника и возвращению российских войск к государственной границе.

Согласно данным Министерства обороны России, с начала боевых действий на курском направлении украинские войска понесли значительные потери. В общей сложности было уничтожено более 5800 солдат, 72 танка и 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что киевский режим продолжает предпринимать провокационные действия, включая обстрелы, которые затрагивают гражданские объекты. Он заверил, что на эти действия будет дан адекватный ответ, и что все поставленные задачи будут выполнены.