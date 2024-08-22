В селе Черкасское Поречное, что на Курской области, пенсионерка провела три дня в недействующей канализационной яме, спасаясь от украинских военных. Женщина была вынуждена скрываться среди дикой травы, пока солдаты обстреливали близлежащее кукурузное поле.

Её родственница Татьяна рассказала «Ленте.ру» о переживаниях пенсионерки: «Она видела только ноги солдат, а затем один из них начал стрелять в кукурузу за нашим огородом. Тетя оказалась в ужасной ситуации, не зная, жива она или нет».

Шум боев заставил женщину оставаться в укрытии, где она питалась помидорами, до которых могла дотянуться, и пила воду, оставленную для полива растений.

Ранее стало известно о беременной жительнице Подмосковья, отправившейся в Курскую область за сестрой и матерью.