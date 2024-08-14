На кадрах записи, сделанной с разведывательного беспилотника, ВС РФ показали момент бегства боевиков ВСУ с позиций в Курской области. Телеграм-канал “Два майора” рассказал, что произошло это в лесополосе, где националистическое формирование пыталось оборудовать позиции.

Всего одного попадания по лесопосадке оказалось достаточно, чтобы заставить боевиков пуститься в бегство. Они добрались до комплекса зданий, не зная, что БПЛА продолжает наблюдение за ними, и укрылись в одном из домов.

Сразу же после этого по зданию были нанесены удары тяжелых артиллерийских орудий. Шансов уцелеть после такого обстрела у боевиков не было.

Ранее стало известно о применении Киевом авиации для удара по населенному пункту Теткино в Курской области. Подробности в данный момент уточняются, официальной информации об атаке нет.