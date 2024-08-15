Военный блогер Кирилл Федоров поделился в своем Telegram-канале необычным видеоматериалом, на котором запечатлен смелый поступок российского бойца в Курской области. На кадрах видно, как солдат на ВАЗ 2114 подъезжает к заглохшей бронемашине ВСУ и сжигает ее с помощью канистры бензина.



По сообщениям, БМП-1 украинских войск заглохла на дороге, и её экипаж, оставив технику, спрятался в лесопосадке неподалеку. У российского бойца не было с собой противотанкового оружия, но он понимал, что оставлять бронемашину целой нельзя. Поэтому, приняв решение действовать быстро, солдат сел в “Ладу”, подъехал к БМП, и использовал канистру с бензином, чтобы поджечь бронемашину прямо под носом у её экипажа.



Примечательно, что украинские военнослужащие не решились вмешаться, а боец, выполнив задание, спокойно вернулся обратно. Этот случай демонстрирует находчивость и смелость, проявленные в сложной боевой ситуации.