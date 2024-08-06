В Китайской Народной Республике представили новый БПЛА двухмоторного типа PD-2900. По своим характеристикам китайский дрон очень схож с российским барражирующим боеприпасом «Герань». Видеозапись с изображением беспилотника была опубликована в Сети.

Создатели китайского дрона заявили следующие параметры:

Продолжительность беспрерывного полета – 12 часов;

Максимальная скорость – 250 км/час;

Максимальная дальность – до 2500 км.

Эксперты обратили внимание на маскировочную окраску беспилотного аппарата, она очень напоминает камуфляж российских истребителей пятого поколения Су-57.

Ударный дрон «Герань» уже давно является символом российской спецоперации на Украине. Данные БПЛА играют немаловажную роль в ликвидации важных военных объектов и критической инфраструктуры противника, включая средства противовоздушной обороны. Российские военнослужащие используют тактику перегрузки украинской ПВО, а затем направляют для поражения цели ракеты. Таким образом, российским силам удается достигать поставленных задач в зоне СВО.