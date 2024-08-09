В Китае 36-летний мужчина по имени Чэнь обратился за медицинской помощью из-за желтизны кожи и глаз, а также приступов рвоты и одышки. Врачи обнаружили у него необычный цвет крови — молочно-зеленый, что оказалось связано с желтухой и острым гепатитом. Диагноз был поставлен на фоне его пристрастия к алкоголю, которое привело к серьезным проблемам с печенью.

Чэнь пообещал изменить свои привычки и отказаться от чрезмерного употребления алкоголя после консультации с медиками.

В других новостях медицинского мира, доктор Роман Иванов поднял вопрос о хроническом заболевании легких — эмфиземе. Она характеризуется потерей эластичности альвеол и не поддается полному излечению, особенно опасна для курильщиков и людей старшего возраста.

Тем временем ученые достигли прогресса в области регенерации костных клеток, открыв, что геном человека содержит значительное количество транспозируемых элементов, происходящих из доисторических вирусов.