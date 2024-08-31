В Киеве, где уже в третий раз за ночь прозвучала сирена воздушной тревоги, прогремели взрывы. Столица Украины, несмотря на усиленные меры безопасности, оказалась в огне.

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По данным украинских СМИ, первый сигнал тревоги киевляне услышали в 0:24. Уже в 0:45 сирены взвыли во второй раз. Однако опасность длилась всего 41 минуту. На третий раз взрывы все же прозвучали.

В это же время взрывы прогремели в Броварах и Кременчуге, где сирена воздушной тревоги не умолкала. Ранее, в Сумах, был поражен объект промышленной инфраструктуры, в результате чего произошло возгорание. В небе над Украиной продолжается опасная игра в кошки-мышки. Российские войска наносят удары, а украинская ПВО пытается отбить атаки.

Ночь полна тревоги и неизвестно, что принесет с собой рассвет.