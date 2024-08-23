В Перми в исторической Вознесенской церкви на улице Екатерининской проходили съемки нового художественного фильма «Романовы: преданность и предательство». Этот храм был выбран в качестве локации для особого сценарного момента — тайного венчания Михаила Романова (Иван Колесников) и Натальи Брасовой (Екатерина Гусева).

Как сообщает портал 59.ru, церковь в день съемок превратилась в киностудию: на территорию доставили оборудование, внутри установили камеры и световые установки. Организаторы проекта также попросили посетителей соблюдать церковный этикет и надевать платки при входе. В сценарии церковь символизирует сербскую православную церковь в Вене, где в 1912 году и прошло венчание.

Исторический факт гласит, что Михаил и Наталья, несмотря на запрет Николая II, тайно венчались в Европе. Проведенная церемония в Вене из-за незнания священником указа привела к запрету для молодоженов возвращаться в Россию.

Сама Вознесенская церковь — это памятник культурного наследия, который сейчас находится в процессе реставрации. Построенная в начале 20 века по проекту архитектора Александра Ожегова, она долгое время использовалась не по назначению, но в 1968 году была возвращена верующим.

Съемки киноэпопеи заняли два дня. В связи с этим на улице Сибирской ввели временные ограничения движения и изменили маршруты двух автобусных линий.