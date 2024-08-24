Туристы, отдыхающие в крупных европейских городах, должны быть осторожны: появилась новая схема мошенничества. Обманщики действуют в таких популярных местах, как Барселона, Рим и Париж.

Мошенники часто подстерегают путешественников в торговых центрах и других многолюдных зонах. Они предлагают туристам приобрести браслеты, быстро надевая их на запястье жертвы. Обычно стоимость таких украшений оказывается значительно завышенной по сравнению с их реальной ценой.

Особенно уязвимы в таких ситуациях молодые пары или молодожены, которые часто проводят медовый месяц в этих городах. Зачастую мошенники предлагают браслет девушке, а деньги просят у её спутника. Молодые люди могут платить за бесполезное украшение, чтобы избежать конфликта и сохранить репутацию перед своей второй половиной. В случае отказа на сцену выходят так называемые «помощники», и начинается настоящий скандал.

Эта схема мошенничества привлекла внимание в социальных сетях. Например, американка по имени Стефани поделилась в TikTok видео, где показала, как мошенники у Колизея используют браслеты для обмана туристов.

Эксперт по туризму Джессика Данте советует не вступать в разговоры с такими продавцами. Она подчеркнула, что подобные мошеннические схемы стали довольно распространёнными в Европе.