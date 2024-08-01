В ночь на 1 авгуса в Черкасской области Украины прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.

«В 03:16 зафиксирован взрыв в Черкасской области. Конкретные детали пока неизвестны, но медиков предупредили о возможном поступлении большого числа раненых, которых удалось стабилизировать», — сообщил Лебедев.

Местные власти и службы экстренного реагирования пока не предоставили дополнительной информации о происшествии. На месте работают медики и спасатели, пытаясь оказать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия взрыва.

Ситуация остается напряженной, подробности инцидента продолжают выясняться. Ожидается официальное заявление от властей и служб безопасности Украины в ближайшее время.

Ранее стало известно о прилете в район завода “ЗАЗ” в Запорожье, который Киев использует для военных целей.