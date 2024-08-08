В Башкирии Гострудинспекция передала в правоохранительные органы материалы расследования случая тяжёлой травмы каменщика на строительной площадке ООО «Стройсоюз». Эту компанию, связанную со скандальным застройщиком Маратом Арслановым, надзорное ведомство уличило в нарушении трудовой дисциплины и охраны труда.

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование происшествия, в ходе которого пострадал 54-летний строитель. Инцидент с тяжёлыми последствиями случился 24 мая на стройплощадке многоквартирного дома по улице Шашина в Октябрьском. Каменщик, который работает на ООО «Стройсоюз», являющуюся подрядчиком скандально известной ГК «КирпичХолдинг» под руководством Марата Арсланова, упал с высоты из-за отсутствия необходимых средств защиты и страховки. Как выяснило следствие, причиной стали недочёты в контроле работы и нарушение трудовой дисциплины. Подрядчик не убедился в наличии у строителей средств защиты, и пострадавший приступил к работе без страховочной системы и спецодежды.

Как пишет «Коммерсантъ», рабочая бригада занималась кладкой кирпичных стен. Двум рабочим поручили установить плиты перекрытия между девятым и десятым этажами. Во время подготовки к этой задаче коллеги по стройке попросили одного из каменщиков спустить кладочную сетку на нижний этаж. Сетка зацепилась за джинсы, которые были на рабочем вместо положенной спецодежды. Строитель потерял равновесие, упав сначала на девятый этаж, а потом, пытаясь подняться, на восьмой. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Согласно российскому законодательству, обязательное ношение спецодежды на стройплощадке чётко регулируется Трудовым кодексом РФ. Он обязывает работодателя обеспечивать строителей спецодеждой при выполнении работ с опасными условиями труда. При этом ответственным за выдачу работникам спецодежды и контроль её ношения является именно работодатель и назначенные им должностные лица. Нахождение пострадавшего каменщика на стройплощадке в джинсах было недопустимо и является грубейшим нарушением законодательства РФ. За пренебрежение элементарными правилами безопасности, которое привело к нанесению тяжкого вреда здоровью человека, руководству компании-подрядчика Марата Арсланова грозит до трёх лет лишения свободы. Если тяжёлые увечья приведут к смерти пострадавшего, упавшего с десятого этажа, то уголовный срок увеличится до пяти лет.

По данным сайта российских аудиторов audit-it.ru, ООО «Стройсоюз» существует в городе Октябрьском уже 10 лет. Владельцами компании являются Федор Карманов и Рашид Галиакберов. При том что фирма занимается масштабной застройкой, уставной капитал составляет всего 20 тысяч рублей, а среднесписочная численность работников — 12 человек. Финансовая отчётность за 2023 год показывает рост выручки на 118% — до 205,9 млн рублей, а рост чистой прибыли и вовсе на 710%, до 6,9 млн рублей.

Из отзывов о ходе строительства многоквартирного дома на улице Шашина выясняется, что ООО «Стройсоюз» и все его сотрудники являются подрядчиками СЗ «Стройкирпичхолдинг». Его руководитель — Марат Арсланов, владелец известной своими нарушениями ГК «КирпичХолдинг».

Отметим, что в 2023 году эта группа компаний была признана худшим застройщиком Башкирии. На предприятиях холдинга ООО СЗ «Стройхолдинг», ООО СЗ «СУ №1», ООО СЗ «Стройзаказчик», ООО СЗ «Стройкирпичхолдинг» выявили несметное число нарушений, создающих серьёзные проблемы для покупателей и инвесторов.

Марата Арсланова обвинили в систематическом нарушении законодательства, несоблюдении прав работников и срыве сроков строительства. Непосредственно ООО СЗ «Стройкирпичхолдинг» уличали в нарушении Трудового кодекса, отсутствии фиксации обстоятельств и причин производственных травм и их некорректном учёте. Также застройщику предъявили неорганизованный производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий, а также подачу недостоверных сведений об объекте строительства.