Церемония состоялась в воскресенье (4 августа) в г. Коура на юго-востоке Австралии, чтобы почтить память более 230 японцев, убитых во время попытки массового побега солдат имперской армии Японии из лагеря для военнопленных в 1944 году. Источник: Jiji Press.

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, посол Японии в Австралии Казухиро Судзуки и другие возложили венки в мемориале, отдавая дань памяти погибшим во Второй мировой от обеих стран и пообещав продолжать стремление к миру и дружбе, существующих с момента окончания войны.

«Сейчас, когда в мире так много потрясений и конфликтов, важно помнить, что из тех очень темных дней Второй мировой выросла дружба между нашими двумя странами», – заявил Альбанезе журналистам. Он стал первым премьером Австралии, посетившим бывший лагерь для интернированных в окрестностях Коуры после экс-премьера Боба Хоука, сделавшегося это в 1986 году.

В инциденте, известном как «Побег из Коуры», пытались совершить побег свыше 1100 японских военнопленных, вооруженных бейсбольными битами и столовыми ножами, при этом осуществив поджог казарм.

Многие японские военнопленные в тот день были застрелены австралийскими солдатами, охранявшими периметр лагеря, а те, кому удалось покинуть территорию, вскоре были возвращены обратно, что сделало попытку массового побега полностью провальной. По данным австралийских властей, во время «Побега из Коуры» погибло 234 японских пленника и четыре австралийских солдата.