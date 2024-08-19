В период с августа по конец сентября многие страдают от сезонной аллергии, особенно из-за цветения амброзии, полыни и других распространенных аллергенов, таких как подсолнечник и сорные травы. В этот время года особенно интенсивно распространяется пыльца, вызывающая аллергические реакции.

Екатерина Живчикова, врач-терапевт высшей категории и заведующая терапевтическим отделением Больницы ЮОМЦ в Астрахани, поделилась с КаспийИнфо рекомендациями для аллергиков, как облегчить свое состояние в этот непростой период. Во-первых, Екатерина советует ежедневно проводить влажную уборку в доме, чтобы минимизировать количество аллергенов в воздухе. Также не следует сушить белье на улице, где оно может покрыться пыльцой.

Окна лучше открывать после дождя или вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе снижается, и желательно их завешивать влажной марлей или простыней, что поможет улавливать пыльцу. Важно также избегать прогулок в парках и лесах, где концентрация аллергенов наиболее высока.

Для поддержания личной гигиены рекомендуется принимать душ не реже двух раз в день и регулярно менять одежду, чтобы избавиться от пыльцы, осевшей на теле и тканях. Что касается питания, стоит исключить из рациона продукты, которые могут провоцировать аллергические реакции в период активного пыления.

Екатерина также отмечает, что в сезон цветения стоит воздержаться от прививок и сосредоточиться на плановом лечении. Рекомендуется принимать антигистаминные препараты и использовать солевые растворы для промывания носа, а также лечебные спреи, но только по назначению врача.

Соблюдение этих мер поможет аллергикам перенести период цветения с меньшим дискомфортом и сохранить здоровье в условиях повышенной аллергенной нагрузки.