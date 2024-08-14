Утром 14 августа беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Событие произошло в Кулебакском муниципальном округе, где активно задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Губернатор уточнил, что власти принимают все необходимые меры для минимизации последствий этой попытки атаки. К счастью, предварительно сообщается, что жертв среди местного населения нет.

Это не первый инцидент с участием дронов в этом регионе: 28 июля уже были сбиты два беспилотника. Кроме того, в марте текущего года один из дронов атаковал объект на нефтебазе в Кстово, причинив значительные повреждения.