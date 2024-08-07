В Нижнем Тагиле произошла трагедия, которая унесла жизни троих детей. Согласно информации, опубликованной на Telegram-канале Ural Mash, инцидент случился в результате взрыва газа в пятиэтажном доме, что привело к разрушению двух подъездов.

Трагедия развернулась, когда в квартире находились четверо детей: 14-летняя школьница, ее 15-летняя подруга, младшая знакомая из пятого класса и маленький первоклассник. По словам источника, последний зашел в квартиру, чтобы попить воды, и в этот момент дети почувствовали запах газа на кухне. Решив проверить, выключена ли газовая плита, 15-летняя девочка повернула переключатель, что и спровоцировало взрыв.

В результате взрыва пятиклассница получила тяжелые травмы и была госпитализирована в критическом состоянии, в то время как тела трех других детей были обнаружены под завалами без признаков жизни.

В ночь на 3 августа спасательные работы в доме были завершены. Ранее выяснилось, что задержаны два слесаря, проводившие техобслуживание 24 июня, и руководивший ними мастер-газовщик.