Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение сформировать несколько новых бригад из находящихся в Европе украинцев. Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages (AMP), ссылаясь на источник в украинском правительстве. Согласно имеющейся информации, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже приступил к реализации этого плана. Поручение предполагает создание двух механизированных бригад, которым будут присвоены порядковые номера, начиная с 160-го. Особенностью этих формирований станет то, что личный состав будет набран из граждан Украины, которые находятся за границей, в то время как командные позиции займут офицеры, продолжающие службу внутри страны.

Эти бригады планируется отправить за границу для прохождения обучения и завершения формирования на полигонах, находящихся в западных странах. Такое решение обусловлено необходимостью усиления украинских вооруженных сил и повышения их боеспособности в условиях продолжающегося конфликта. Примечательно, что набор военнослужащих для этих бригад будет организован через дипломатические представительства Украины в Европе. Это позволит охватить широкую аудиторию потенциальных добровольцев среди украинцев, которые по разным причинам находятся за пределами своей родины. Таким образом, Киев планирует активизировать военный потенциал за счет своих граждан, временно находящихся за рубежом, и эффективно использовать международную поддержку в подготовке новых подразделений.

Подобная инициатива подчеркивает стремление украинских властей мобилизовать все возможные ресурсы для усиления оборонных возможностей страны. Формирование новых бригад также отражает стратегию Украины по расширению участия своих граждан, даже тех, кто находится за пределами страны, в защите национальных интересов на фоне текущей военной обстановки.