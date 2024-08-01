Умерла американка, 75 лет назад ложно обвинившая «Гроувлендскую четверку» в изнасиловании

Белая женщина, бездоказательно заявившая об изнасиловании четырьмя чернокожими американцами во времена законов Джима Кроу в 1949-м, скончалась в возрасте 92 лет. Источник: CNN.

В возрасте 17 лет ныне покойная Норма Паджетт Апшоу (на фото) утверждала, что четверо афроамериканцев – 26-летний Эрнест Томас, 22-летний Сэмюэл Шепард, 16-летний Чарльз Гринли и 22-летний Уолтер Ирвин – якобы совершили в отношении нее сексуальное насилие в окрестностях г. Гроувленд (штат Флорида), расположенном примерно в 48 км к западу от г. Орландо. Эта группа, прозванная в СМИ «Гроувлендской четверкой», стала фигурантами дела, которое считается одной из величайших судебных ошибок во Флориде эпохи Джима Кроу (прим. Discover24: вымышленный комический персонаж, в честь которого на американском Юге назывались законы о расовой сегрегации).

Согласно записям суда по наследственным делам, Паджетт Апшоу умерла от естественных причин 12 июля в округе Тейлор (штат Джорджия).

Смерть за цвет кожи

Относительно показаний 17-летней Апшоу изначально были сомнения, но в то время флоридские присяжные признали афроамериканцев виновными без каких-либо доказательств преступления. Только в ноябре 2021 года окружной судья Хайди Дэвис в округе Лейк (Флорида) удовлетворила ходатайство штата о посмертном снятии обвинений с Томаса и Шепарда и отменила обвинительные приговоры для Гринли и Ирвина.

В 2019-м, двумя годами ранее, флоридский губернатор Рон Десантис посмертно помиловал всех членов «Гроувлендской четверки», хотя Апшоу категорически требовала не допустить помилования кого-либо из четверки (см. изображение выше).

«В течение семидесяти лет эти четверо людей имели неправильно написанную историю за преступления, которых они не совершали. Как я говорил ранее, пусть это и долгий срок ожидания, но никогда не поздно поступить правильно», – заявил Десантис в то время.

На суде 75-летней давности Паджетт Апшоу утверждала, что ее автомобиль сломался ночью 16 июля 1949 года близ Гроувленда, и заявила, что четверо афроамериканцев схватили ее и изнасиловали.

После ареста Шепард, Гринли и Ирвин подвергались пыткам до тех пор, пока полицейские не добились признания от двоих из них. Томасу удалось сбежать из-под ареста, он был убит во время массовой облавы.

16-летнего Гринли приговорили к пожизненному заключению. Шепард и Ирвин получили смертный приговор. Во время их транспортировки из окружной тюрьмы на повторное судебное разбирательство местный шериф открыл по ним огонь, заявив после этого, что действовал в порядке самообороны. Шепард скончался на месте, а Ирвин выжил, прикинувшись мертвым. Позднее его приговор был заменен на пожизненное заключение.

После судебного заседания в 2021 году, в ходе которого судья Дэвис официально оправдала четверых мужчин, Кэрол, дочь Чарльза Гринли (на момент ареста в 1949-м он был женат, его жена была беременна), выступила перед журналистами на эмоциональной пресс-конференции.

«Я не буду ненавидеть, но я буду любить и обнимать всех тех, кто не имел понятия в то время, что мой отец был заботливым, любящим и сострадательным человеком, никогда и никого не насиловавшим. Я стою здесь сегодня, чтобы сказать вам спасибо», – заявила она.