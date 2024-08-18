В возрасте 88 лет скончался известный французский актёр Ален Делон, сообщили его дети агентству AFP. Делон, ставший знаменитостью благодаря своим ролям в кино и театре, не имел специализированного актёрского образования и заявлял, что обучался искусству актёрского мастерства прямо на съёмочной площадке.

Его карьера в кино началась с роли в фильме Лукино Висконти “Рокко и его братья” в 1960 году. С тех пор Делон снялся в более чем 70 фильмах, включая такие известные картины, как “Чёрный тюльпан”, “Три шага в бреду”, “Зорро”, “Полицейская история”, “Тегеран-43”, и “Неукротимый”. За свою роль в фильме “Наша история” он был удостоен премии “Сезар” за лучшую мужскую роль.

Кроме актёрской деятельности, Делон также пробовал себя в режиссуре, продюсировании и даже пении. Он выступил режиссёром трёх фильмов и продюсером более чем тридцати.

В последние годы жизни актёр страдал от рака и болезни Альцгеймера. Согласно сообщению его детей, Ален Делон умер у себя дома, окружённый семьёй.