Укушенный змеей бразилец принес ее в отделение неотложки, чтобы врачи смогли ему помочь

Удивительные фотографии из Бразилии (см. ниже) показывают рабочего, принесшего живую змею, ужалившую его, в отделение неотложной помощи. По словам пострадавшего, он пришел со змеей, чтобы врач подобрал для него правильное противоядие. Источник: Daily Star.

На снимках мужчина терпеливо ждет своей очереди в больнице бразильского муниципалитета Гуаружа. Его укусила в правую руку ядовитая змея вида обыкновенная жарарака.

В заявлении для СМИ, позднее переданном бразильским изданием Globo, мэрия Гуаружи сообщила, что пациент самостоятельно пришел в больницу и принес ужалившую его змею в пластиковом пакете. Сотрудники защиты окружающей среды, подразделения муниципальной гражданской гвардии, были вызваны, чтобы забрать змею. Как сообщается, ее выпустили на Морро-да-Барра, холме в предгорьях Сьерра-да-Мантикейра неподалеку.

Власти заявили, что мужчина был укушен змеей, когда столкнулся с ней во время работы и попытался прогнать рептилию, но она ужалила его в правую руку. Поскольку пострадавшему вид этой змеи был неизвестен, он решил отловить ее и взять с собой в больницу.

Укус жарараки

Биолог Даниэль Монтейру Бортоне сообщил для Globo, что этот вид змей распространен в бразильском регионе Байшада-Сантиста, где находится Гуаружа. «Эта группа жарарак является причиной большинства несчастных случаев в Бразилии. Все потому, что она [образована] несколькими различными видами, очень распространенными в стране».

Болезненные укусы, вызываемые жараракой, по словам Бортоне, «вызывают сильную боль, отек и кровотечение». Биолог также сообщил, что людям, подвергшимся укусу этой змеи, следует промыть ужаленное место с мылом, выпить много воды, а после обратиться за медицинской помощью.

Бортоне добавил: «Не следует делать надрезы вокруг укуса, пытаться отсосать яд и уж тем более не использовать жгут при змеином укусе. Все это только ухудшит состояние пострадавшего».

В канадском Министерстве окружающей среды в ответ на запрос «Дейли мейл» пояснили, что яд обыкновенной жарараки в действительности был весьма полезен людям на протяжении многих лет, поскольку его используют в качестве одного из первых лекарств от гипертонии «и других заболеваний сердца, вплоть до застойной сердечной недостаточности».

Зоозащитники дали свой комментарий: «Жарарака встречается от юга Бразилии до севера Аргентины и на западе вплоть до Парагвая. В этом регионе это преимущественно лесная змея, активно питающаяся и размножающаяся во время сезона дождей и менее подвижная, когда погода становится суше».

«Эти змеи в основном используют полог леса в качестве питомника, спариваясь на верхушках деревьев и рожая живых детенышей на самых высоких ветвях, где молодые особи могут безопасно прятаться от хищников и питаться лазающими по веткам лягушками».

«Взрослые особи обычно живут ниже и питаются грызунами на лесной подстилке. Жарарака старается избегать людей, придерживаясь безопасных лесов и проявляя активность главным образом ночью, однако эта змея, как известно, совершает набеги на городские ландшафты вокруг Сан-Паулу».