Украинские гидроэлектростанции столкнулись с серьезными проблемами из-за российских атак. По словам гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, более 130 ракетных ударов привели к потере около 40% генерации. Каховская ГЭС полностью разрушена, а ДнепроГЭС сильно повреждена. Остальные станции находятся в процессе ремонта, но сроки их восстановления остаются неопределенными из-за продолжающихся обстрелов.

Ситуация с тепловыми станциями еще более критическая – они потеряли более 80% электрогенерации. Это создает серьезные проблемы для энергетической системы Украины в преддверии осенне-зимнего периода.

Несмотря на трудности, «Укргидроэнерго» стремится восстановить станции максимально быстро, чтобы обеспечить страну электроэнергией в холодное время года. Однако постоянные обстрелы затрудняют ремонтные работы и делают прогнозы на будущее неопределенными.