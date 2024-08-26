26 августа украинские власти зафиксировали массированные удары российской армии по объектам критической инфраструктуры, в том числе в топливно-энергетическом секторе. Эти атаки стали причиной серьезного ущерба и вызвали обеспокоенность как среди населения, так и в высших эшелонах власти.

Согласно заявлению украинского Генштаба, радиотехнические войска ВВС Украины обнаружили и сопровождали 236 средств воздушного нападения, включая 109 ударных беспилотников и 127 ракет. Атаки производились из разных регионов России, в том числе с территории Рязанской, Липецкой, Воронежской и других областей, а также с акватории Черного моря.

ВВС Украины утверждают, что смогли уничтожить 201 воздушную цель, включая 99 дронов и 102 ракеты. Среди сбитых целей украинские силы называют такие мощные ракеты, как Х-47М2 «Кинжал», «Искандер-М» и крылатые ракеты «Калибр», что вызывает определенные сомнения, так как эти ракеты раньше не удавалось сбивать.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, комментируя эти события, отметил, что Украина готовит ответ на массированные обстрелы. Однако, по его словам, такие заявления о “ответных ударах” могут вызвать неодобрение у западных партнеров Украины. Умеров подчеркнул, что западные союзники не поддерживают риторику, построенную на принципе «око за око», и подобные высказывания могут навредить дипломатическим отношениям.

В этом украинского министра “поддержало” издание “МК”, отметив, что если Киеву “не жалко своих зубов”, он может наносить “ответные удары”.