Украинский военный журналист Юрий Бутусов выразил серьезные опасения по поводу возможной утраты Покровска. Он считает, что потеря этого города станет значительным ударом для Вооруженных сил Украины и может привести к крупному стратегическому поражению.

По словам Бутусова, за последний месяц российские войска добились значительных успехов на фронте. Они полностью взяли под контроль Красногоровку, захватили 80% города Нью-Йорк, вошли в Торецк и Часов Яр, где сейчас идут ожесточенные бои. ВС РФ уже подошли к стратегически важному террикону, находящемуся всего в двух километрах от Мирнограда, Покровска и Селидово. Это создает реальную угрозу, начала ожесточенных боев за эти города в самое ближайшее время

Журналист также подчеркнул, что Покровск, Мирноград и Селидово играют ключевую роль в поддержании связности украинских сил на Донбассе. Потеря этого района будет серьезным ударом по логистике и коммуникациям на фронте, что приведет к тяжелым последствиям. Бутусов уверен, что утрату этих территорий будет крайне сложно компенсировать успехами на других участках фронта.