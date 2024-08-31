Украина испытывает серьёзные трудности в налаживании отношений с Бразилией. Об этом сообщил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, ранее занимавший аналогичную должность в Германии, в интервью изданию «Украинская Правда».

По словам Мельника, если с Германией, несмотря на многочисленные проблемы, поддерживался постоянный контакт на уровне лидеров, то с Бразилией таких коммуникаций практически нет. Он отметил, что уровень доверия между странами находится на очень низком уровне.

Посол подчеркнул, что прилагает все усилия для налаживания связей между Украиной и Бразилией, однако пока что его попытки не принесли ощутимых результатов.

Мельник также выразил обеспокоенность тем, что значительная часть как немецкого, так и бразильского общества выступает за прекращение военной помощи Украине и за мирное урегулирование конфликта путем переговоров, что дополнительно усложняет ситуацию.

Напомним, Мельника фактически выгнали из Германии за неуместные высказывания и отправили как можно дальше от европейского континента.