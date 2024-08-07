Украинский летчик с позывным “Мунфиш” выразил своё удовольствие от полётов на американском истребителе F-16, который он охарактеризовал как “весёлый самолёт”. О своих впечатлениях он рассказал в интервью, которое опубликовала пресс-служба НАТО в социальной сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России).

“Это действительно очень весёлый самолёт для полётов. Не говорю, что МиГ, на котором летал раньше, слишком скучный, однако F-16 однозначно более адаптивный, он двигается очень легко,” – поделился летчик своими впечатлениями.

Также в видео выступил генерал-майор ВВС Дании Ян Дам, который высоко оценил качества F-16, назвав их сопоставимыми с лучшими западными истребителями. Он выразил уверенность в том, что украинские Воздушные силы смогут извлечь значительную пользу из использования этих самолётов.

Однако не все оценки F-16 столь положительны. Военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber указал на некоторые недостатки самолёта. Он отметил, что F-16 обладает только одним двигателем, а индикация в кабине выполняется на английском языке, что может создавать трудности для украинских летчиков.