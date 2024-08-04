Луганск 4 августа попал под мощные удары ВС Украины. Местные жители пишут о сильных взрывах, а также о работе средств противовоздушной обороны.

Сообщается, что над одним из районов Луганска в небо поднимается огромный столб серого дыма, скрывающего под собой буквально все. По последним данным, прозвучало около 12 взрывов. Власти города призвали местное население соблюдать осторожность и не подходить к окнам.

На текущий момент информация о жертвах или пострадавших остается неизвестной. Официальные представители пока не предоставили подробности происшествия, и ситуация остается напряженной.

Удар, скорее всего, наносился ракетами Storm Shadow британского производства, которые выпускались фронтовыми бомбардировщиками Су-24.

Это очередная террористическая атака на мирный город. ВСУ наносят такие удары регулярно, стремясь запугать гражданское население.