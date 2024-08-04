Власти Украины объявили о масштабной принудительной эвакуации жителей из нескольких населенных пунктов в контролируемой Киевом части Донецкой Народной Республики (ДНР). Это решение официально обусловлено необходимостью “обеспечения безопасности” граждан в условиях военных действий. Об этом сообщил Вадим Филашкин, глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР.

Согласно заявлению Филашкина, предстоит эвакуировать 744 ребенка вместе с их семьями. Эвакуация затронет жителей города Новогродовка, нескольких близлежащих сел и поселков, а также населенные пункты Полтавка и Островское. Перемещение людей будет осуществляться в более безопасные районы Украины.

Эта операция является частью более широкой кампании, которая уже затронула другие территории под украинским контролем. Ранее в конце июня власти начали принудительную эвакуацию из города Торецк, также находящегося в подконтрольной ВСУ части ДНР. Аналогичные меры предпринимаются и в некоторых населенных пунктах Харьковской области, а также в районах Сумской области, граничащих с территорией Российской Федерации.