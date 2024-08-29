Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, вновь оказался в центре общественного внимания. Его арест в июле этого года вызвал широкий резонанс, а теперь появились слухи о том, что он якобы планировал побег из колонии.

Ситуация обострилась после заявления жены Стрелкова, Мирославы Регинской. Она сообщила, что администрация колонии ИК-5, где её муж отбывает наказание, поместила его под усиленный контроль, присвоив ему “красную полосу” — знак того, что он якобы склонен к побегу. Мирослава решительно опровергла эти обвинения, подчеркнув, что её муж не имеет никаких намерений бежать и всегда действует строго в рамках закона.

Управление ФСИН по Кировской области все подобные заявления решительно отвергает. Ведомство отмечает, что слухи не соответствуют действительности, никто не вносил Стрелкова в списки склонных к побегу заключенных и не ставил на профилактический учет.

Напомним, всё началось с заявления Дмитрия Петровского, бывшего муниципального депутата из Ярославля и доктора из ЧВК “Вагнер”. Именно его заявление привело к аресту Стрелкова. Экс-министра ДНР обвинили в публичных призывах к экстремизму, основанных на двух постах в Telegram, посвященных Крыму и выплатам для военнослужащих.

Ситуация вокруг Стрелкова продолжает развиваться, и его дело остаётся в центре общественного внимания. Множество людей внимательно следят за тем, как будет развиваться эта история, вызывающая множество вопросов и домыслов.